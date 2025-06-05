05 июня, 05:06Транспорт
Временные ограничения введены в аэропорту Калуги
Фото: 123RF/dmitrimaruta
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Калуги. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он уточнил, что данные меры были объявлены для обеспечения безопасности полетов.
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