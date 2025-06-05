Временные ограничения введены в аэропорту Калуги

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Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Калуги. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что данные меры были объявлены для обеспечения безопасности полетов.

Ранее на борту самолета авиакомпании "Якутия", выполнявшего рейс Санкт-Петербург – Якутск, произошло задымление в салоне и оплавление коврового покрытия из-за короткого замыкания пауэрбанка, который был у одного из пассажиров в ручной клади.

Еще один инцидент произошел в Томской области, где вертолет Ми-8 авиапредприятия "Ельцовка" совершил вынужденную посадку в Парабельском районе. В результате произошедшего никто не пострадал.