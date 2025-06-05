Ограничения на полеты отменены в аэропорту Калуги

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Ограничения на полеты отменили в калужском аэропорту. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

В данный момент воздушная гавань вновь принимает и отправляет авиарейсы.

Временные ограничения вводились в работу аэропорта Калуги рано утром 5 июня для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Ранее сообщалось, что сервис, благодаря которому пассажиры российских самолетов смогут пользоваться интернетом, может быть внедрен в 2027–2028 годах. Это произойдет через полгода после развертывания низкоорбитальной спутниковой группировки "Бюро 1440".