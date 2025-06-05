Режим работы станций метро "Проспект Мира" изменен 6 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 июня, 06:35

Транспорт

Ограничения на полеты отменены в аэропорту Калуги

Фото: depositphotos/nitinut380

Ограничения на полеты отменили в калужском аэропорту. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

В данный момент воздушная гавань вновь принимает и отправляет авиарейсы.

Временные ограничения вводились в работу аэропорта Калуги рано утром 5 июня для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Ранее сообщалось, что сервис, благодаря которому пассажиры российских самолетов смогут пользоваться интернетом, может быть внедрен в 2027–2028 годах. Это произойдет через полгода после развертывания низкоорбитальной спутниковой группировки "Бюро 1440".

Авиакомпании начали отказывать в посадке на рейсы пассажирам с умными чемоданами

Читайте также


транспортрегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика