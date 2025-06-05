05 июня, 06:35Транспорт
Ограничения на полеты отменены в аэропорту Калуги
Фото: depositphotos/nitinut380
Ограничения на полеты отменили в калужском аэропорту. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
В данный момент воздушная гавань вновь принимает и отправляет авиарейсы.
Временные ограничения вводились в работу аэропорта Калуги рано утром 5 июня для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.
Ранее сообщалось, что сервис, благодаря которому пассажиры российских самолетов смогут пользоваться интернетом, может быть внедрен в 2027–2028 годах. Это произойдет через полгода после развертывания низкоорбитальной спутниковой группировки "Бюро 1440".
Авиакомпании начали отказывать в посадке на рейсы пассажирам с умными чемоданами