Домодедово опроверг информацию о переносе иностранных рейсов в Пулково

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Данные о переносе рейсов ряда иностранных авиакомпаний из аэропорта Домодедово в Пулково не соответствуют действительности. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе гавани.

Ранее СМИ начали распространять информацию о том, что иностранные перевозчики начали пересматривать программы рейсов в Россию из-за введения ограничений на полеты в Москве.

"Московский аэропорт Домодедово поддерживает постоянный диалог с авиакомпаниями и высоко ценит устойчивое партнерство", – говорится в сообщении.

Как подчеркнула гавань, обеспеченные меры безопасности доказывают высокий уровень защиты аэропорта и его стабильную работу.

Ограничения в столичных аэропортах вводились несколько раз в мае. Они коснулись Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковского.

Некоторые авиакомпании были вынуждены менять свое расписание из-за вводимых ограничений. Среди них – "Уральские авиалинии" и "Аэрофлот". 28 мая в аэропортах Московского авиаузла были отменены 62 рейса и задержаны более чем на два часа 52 самолета, еще 55 рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы.

Ранее столичный аэропорт Шереметьево опроверг информацию об очередях в терминалах. Воздушная гавань указала, что продолжительность прохождения пассажиров через входы терминалов и предполетный контроль соответствуют общепринятой практике и всем регламентам. Кроме того, размер зарплаты соответствует рыночным условиям и рассчитывается с учетом сложности и соцзначимости задач сотрудников.

