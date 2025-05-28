Ряд авиакомпаний изменили расписание из-за ограничений в Москве

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Авиакомпании начали менять расписание из-за ранее вводимых ограничений на полеты в столичном регионе. Среди них – "Уральские авиалинии", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на их пресс-службу.

Задерживаются вылеты рейсов: U6-262/U6-264/U6-272 Екатеринбург – Домодедово, U6-273/U6-271/U6-261 Домодедово – Екатеринбург, U6-387/388 Домодедово – Омск – Домодедово, U6-2709 Домодедово – Ош, U6-427 Домодедово – Грозный, U6-2771 Домодедово – Самарканд, U6-2447 Жуковский – Ош, U6-2131 Жуковский – Самарканд, U6-2167 Жуковский – Фергана, U6-2425 Жуковский – Худжанд.

На запасной аэродром в Нижнем Новгороде ушли пять самолетов, еще четыре рейса отменены. Пассажирам предоставят питание и напитки, также их разместят в гостинице, рассказали в "Уральских авиалиниях".

Компания "Аэрофлот" тоже внесла корректировки в расписание из-за ограничений. По данным авиаперевозчика, некоторые рейсы были перенаправлены на запасные аэродромы или задержаны на вылет.

"Авиакомпания осуществляет вынужденные корректировки расписания, в том числе путем отмены и объединения нескольких рейсов", – говорится в публикации.

Пассажирам отмененных рейсов предложили переоформить билет на последующие рейсы. Тем, кто откажется от дальнейшего перелета, вернут полную стоимость билета.

Помимо этого, "Аэрофлот" усилил работу наземных служб и контакт-центра. В аэропорту Шереметьево специалисты авиакомпании активно взаимодействуют с гражданами по информированию, переоформлению на новые рейсы, а также предоставлению услуг на время ожидания вылета.

Также из-за ограничений воздушного пространства в Москве авиакомпания "Победа" изменила расписание рейсов. Часть самолетов перенаправили на запасные аэродромы или задержали. Пассажиров призвали проверять статусы рейсов перед выездом в аэропорт.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав граждан из-за ограничений в работе столичных аэропортов.

"Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте поручено осуществлять мониторинг указанной ситуации в целях обеспечения прав пассажиров воздушного транспорта и оказании им соответствующих услуг", – говорится в сообщении.

Запрет на прием и вылет самолетов вводился ночью в среду, 28 мая, в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский. В данный момент они сняты.

В Московской области средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 42 беспилотника, говорил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, в Чехове повреждения получили три жилых дома, которые располагаются в селе Троицком и СНТ "Мичуринец". Пострадавших среди жителей нет.