Временные ограничения введены в аэропорту Домодедово

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Временные ограничения на работу введены в столичном аэропорту Домодедово. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов. Аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты.

Ранее стало известно, что около 2,5 тысячи человек столкнулись с отменой рейсов Turkish Airlines в аэропортах Москвы. Такие данные привела Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Авиакомпания отменила ряд рейсов из-за вводившихся ранее ограничений на прилет и вылет самолетов в аэропортах Центральной России. Это привело к изменениям в расписании Домодедово, Внуково и Жуковского.