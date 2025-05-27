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27 мая, 23:15

Транспорт

Около 2,5 тыс человек столкнулись с отменой рейсов Turkish Airlines в аэропортах Москвы

Около 2,5 тыс человек столкнулись с отменой рейсов Turkish Airlines в аэропортах Москвы

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Около 2,5 тысячи человек столкнулись с отменой рейсов Turkish Airlines в аэропортах Москвы. Такие данные привела Ассоциация туроператоров России.

Авиакомпания отменила ряд вылетов в столицу из-за вводившихся ранее ограничений на прилет и вылет самолетов в аэропортах центральной России. Это привело к изменениям в расписании столичных аэропортов Домодедово, Внуково и Жуковский.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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