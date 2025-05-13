"Мой район. Новости": новые дороги сократят путь к метро в Троицке

В Троицке продолжается реконструкция улично-дорожной сети. Один из ключевых участков – дорога от улицы Академика Черенкова до Калужского шоссе. Это позволит не только сократить путь до ближайших станций метро, но и запустить новые маршруты общественного транспорта.

После завершения работ жители смогут быстрее добираться до станций "Тютчевская" и "Корниловская" Троицкой линии. В районе появится более семи километров новых и обновленных дорог, которые улучшат транспортную доступность и для автомобилистов.

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