"Коммерсант": Минпромторг решил расширить программу льготного автокредитования

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Минпромторг РФ принял решение расширить программу льготного автокредитования на семьи. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на главу ведомства Антона Алиханова.

До этого программа распространялась на учителей, врачей и участников спецоперации с семьями. Как отметил Алиханов, они уже активно воспользовались программой, поэтому теперь внимание необходимо обратить на семьи.

При этом, как подчеркнул директор "АвтоВАЗа" Максим Соколов, новые условия могут начать действовать уже до конца апреля.

Как указывается, программа этого года предполагает поддержку российского автопрома и адаптированных для страны моделей. Льготы действуют только на новые машины с ДВС, цена которых составляет до 2 миллионов рублей.

На льготное автокредитование в 2026 году выделено более 36 миллиардов рублей, еще 27 миллиардов будет вложено в льготный лизинг. В Минпромторге ожидают, что расширение программы положительное повлияет на рынок.

Ранее в РФ изменились правила льготного лизинга автомобилей. Минпромторг уточнил, что увеличилась скидка на общественный транспорт и электромобили категорий N2 и M2, а также появилась возможность реализации в рамках программы автомобилей, произведенных в течение IV квартала 2024 года. Скидка на авто указанной категории увеличена с 10 до 40%.

