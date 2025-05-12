ГД может одобрить проект о локализации такси во втором чтении 13 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума может одобрить законопроект о локализации такси во втором чтении во вторник, 13 мая. Об этом сообщает "Интерфакс".

Проект изменяет закон о перевозках такси, который вступил в силу 1 сентября 2023 года. В январе прошлого года проект приняли впервом чтении.

Планировалось, что с 1 октября 2025 года машины для такси должны быть отечественными с локализацией не менее 3,2 тысячи баллов. Такое правило распространялось и на госзакупки. Как отмечали представители бизнеса, требованиям соответствуют только автомобили "АвтоВАЗа", "Москвича" и электромобили Evolute.

Поправки разрешат автомобили для такси, которые были выпущены по новым специнвестконтрактам (СПИК) с 1 марта 2022 года по 1 марта этого года или измененные после этого. Кроме того, можно будет использовать транспорт с новыми инвесторами.

Ранее СМИ сообщали, что в Госдуме рассматривают возможность вступления в силу законопроекта о локализации такси весной 2026 года. При этом его одобрение привело к общественному резонансу.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин призвал к "разумному компромиссу" и переносу сроков. Как отметила исполнительный директор ассоциации "Национальный совет такси" Наталия Лозинская, это не станет решением проблемы. Она указала, что две трети перевозчиков не могут приобретать российские автомобили для обновления парков.

