"Известия": закон о локализации такси может заработать в России весной 2026 года

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В Госдуме рассматривают возможность вступления в силу законопроекта о локализации такси весной 2026 года. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на соответствующий документ.

Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента сенатором Андреем Кутеповым и депутатом от "Единой России" Владимиром Гутеневым в ноябре 2023 года. Согласно ему, с 1 октября 2025 года автомобили для легковых перевозок должны быть отечественными, а степень локализации их элементов – высокой. Для ее оценки предполагается система баллов.

Одобрение проекта привело к общественному резонансу. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин призвал к "разумному компромиссу" и переносу сроков. Как отметила исполнительный директор ассоциации "Национальный совет такси" Наталия Лозинская, это не станет решением проблемы. Она указала, что две трети перевозчиков не могут приобретать российские автомобили для обновления парков.

"Решением проблемы будет переработка законопроекта с учетом рекомендаций представителей бизнеса и экспертного сообщества. Мы после консультаций с бизнесом направили в комитет по транспорту ГД конкретные предложения – убрать балльную систему, вывести самозанятых водителей из-под действия требования о локализации, дать регионам право вводить или отменять требование о локализации автомобиля такси", – сказала Лозинская.

Она добавила, что также необходимо связать закон с мерами господдержки для компенсации убытков перевозчикам.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев призвал поднять вопрос о возвращении таксистов в легальное поле.

По словам депутата, в России около миллиона таксистов не могут работать легально из-за чрезмерных требований закона. Из-за этого многие водители работают в серую, в том числе через никому не подконтрольные чаты в мессенджерах.

