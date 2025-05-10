"Мой район. Новости": панорамный мост связал станции "Текстильщики" двух линий метро

Панорамный мост связал две станции метро. Пешеходную галерею открыли в районе Текстильщики. Теперь пассажирам нужно всего несколько минут, чтобы сделать пересадку между Большой кольцевой и Таганско-Краснопресненской линиями.

Чтобы воспользоваться крытым остекленным мостом, жителям нужно отправиться на Люблинскую улицу. В самое загруженное время по пешеходной галерее смогут проходить больше 16 тысяч пассажиров.

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