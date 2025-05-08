"Мой район. Новости": москвичам напомнили об изменениях графика поездов на МЦД-4

Расписание поездов на четвертом диаметре меняется с 8 по 11 мая. Об этом сообщили в департаменте транспорта. Интервал движения составов увеличили на 20 минут.

Кроме того, изменения ждут пассажиров на станциях дальнего пригорода Нижегородского направления. Часть поездов отменяют, а маршруты укорачивают. Аналогичная ситуация будет и на Калужском направлении от и до станций Лесной городок, Солнечная и Мещерская.

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