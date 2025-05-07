Политолог Мирзаян: конфликт между Индией и Пакистаном не дойдет до ядерного противостояния

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Конфликт между Индией и Пакистаном не дойдет до ядерного противостояния, заявил политолог Геворг Мирзаян. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Эксперт отметил, что вскоре и Индия, и Пакистан назовут себя победителями, после чего конфликт между странами будет исчерпан.

"Индия скажет, что нанесла удар по террористам, Пакистан в ответ нанесет удар по Индии и скажет, что удовлетворен, он победил", – предположил Мирзаян.

Ситуация на индийско-пакистанской границе обострилась после 22 апреля, когда в городе Пахалгам произошел теракт, в результате которого погибли 26 человек. Это стало причиной того, что Индия в ночь на 7 мая начала операцию "Синдур" и нанесла удары по целям в Пакистане и регионах Джамму и Кашмир.

В Исламабаде заявили, что не станут начинать эскалацию конфликта с Нью-Дели, если Индия прекратит свою военную операцию и другие агрессивные действия.

В Кремле призвали стороны к сдержанности и скорейшему переходу к переговорному процессу. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сложившаяся ситуация между странами является поводом для чрезвычайной обеспокоенности.

