Пакистан заявил о готовности остановить боевые действия на границе с Индией

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Пакистан не станет начинать эскалацию конфликта с Индией, если та прекратит свою военную операцию и другие агрессивные действия. Об этом в интервью Bloomberg заявил министр обороны страны Хаваджа Асиф.

Политик подчеркнул, что Пакистан не принимает никаких действий против Индии. Если Нью-Дели отступит, то Исламабад непременно прекратит свои военные действия.

"Но пока нас атакуют, нам придется отвечать, нам придется защищаться", – заявил Асиф.

Также министр добавил, что на данный момент не знает о наведении контактов между двумя государствами для проведения переговоров по текущей ситуации.

Индийские вооруженные силы начали операцию "Синдур" ночью 7 мая, в ходе которой были нанесены удары по террористической инфраструктуре в Пакистане и подконтрольных ему Джамму и Кашмире. Мишенями стали девять террористических объектов. По данным индийской стороны, ни один пакистанский военный объект не был атакован.

Телеканал SAMAA TV со ссылкой на службу безопасности Пакистана сообщал, что силам противовоздушной обороны удалось сбить два истребителя французского производства Rafale, состоявших на вооружении Индии. Истребители были сбиты после того, как нарушили воздушное пространство Пакистана вблизи района Бахавалпур.