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Политика

Генсек ООН Гутерриш призвал Индию и Пакистан к максимальной сдержанности

Фото: 123RF/iuriigagarin

Генсек ООН Антониу Гутерриш призывает Индию и Пакистан к максимальной сдержанности, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя политика.

Гутерреш крайне обеспокоен военными операциями Индии через линию контроля и международную границу. Он считает, что мир не может допустить военной конфронтации между двумя странами и призвал стороны к сдержанности.

Индийские вооруженные силы начали операцию "Синдур", в ходе которой были нанесены удары по террористической инфраструктуре в Пакистане и подконтрольных ему Джамму и Кашмире. В общей сложности мишенями для ударов стали девять террористических объектов, откуда планировались и осуществлялись атаки против Индии. Ни один пакистанский военный объект не был атакован.

Генеральный директор управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудри заявил, что в результате атаки Индии минимум два человека погибли и 12 пострадали. Пакистанская сторона пообщела нанести ответный удар.

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