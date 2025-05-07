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Происшествия

Пакистан заявил о погибших гражданских после ударов Индии

Фото: 123RF/mironovak

Генеральный директор управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудри заявил, что в результате атаки Индии минимум два человека погибли и 12 пострадали, его слова передает телеканал Geo.

По данным минобороны Пакистана, по меньшей мере два мирных жителя в Котли погибли, в Ахмадпуре пострадали не менее 12 гражданских.

В Пакистане пообещали Индии нанести непропорциональный ответный удар.

Ранее индийская сторона начала операцию "Синдур", в ходе которой были нанесены удары по террористической инфраструктуре в Пакистане и подконтрольных ему Джамму и Кашмире. В общей сложности мишенями для ударов стали девять террористических объектов, откуда планировались и осуществлялись атаки против Индии. Ни один пакистанский военный объект при этом не был атакован.

В индийской части спорного региона Джамму и Кашмир 22 апреля произошел теракт. Тогда неизвестные начали стрелять по туристам в долине Байсаран. В итоге погибли не менее 27 человек, еще примерно 20 пострадали. Инцидент серьезно повлиял на непростые отношения между Пакистаном и Индией. В частности, Исламабад не исключал возможность эскалации конфликта со стороны Нью-Дели.

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