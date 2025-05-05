Песков заявил, что РФ надеется на снижение градуса напряжения на границе Индии и Пакистана

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Россия надеется, что Пакистан и Индия смогут договориться о том, чтобы "понизить градус напряжения на границе". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, мы следим с большой тревогой за напряженной атмосферой, которая сложилась на границе", – отметил Песков.

Вместе с тем Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели телефонный разговор, в рамках которого подтвердили свою приверженность дальнейшему углублению стратегического партнерства. Об этом сообщил официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал на своей странице в соцсети X.

Также Моди передал Путину слова приветствия по случаю празднования 80-летия со дня окончания Великой Отечественной войны и пригласил российского лидера на ежегодный саммит, который пройдет в Индии в 2025 году.

Ранее пакистанский посол в Москве Мухаммад Халид Джамали отмечал, что РФ является незаменимой силой в международной политике, поэтому может сыграть значительную роль в снижении напряженности между Исламабадом и Нью-Дели. По его словам, Москва может повлиять на напряженную ситуацию за счет своего партнерства с Индией и хороших отношений с Пакистаном.



22 апреля в индийской части спорного региона Джамму и Кашмир произошел теракт. Тогда неизвестные начали стрелять по туристам в долине Байсаран. В итоге погибли не менее 27 человек, а еще примерно 20 пострадали. Инцидент серьезно повлиял на непростые отношения между Пакистаном и Индией. В частности, Исламабад не исключал возможность эскалации конфликта со стороны Индии.

