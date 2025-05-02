02 мая, 15:55Политика
Пакистанский министр заявил о работе дипломатических каналов между Индией и Пакистаном
Фото: 123RF/iunewind
Эскалация между Индией и Пакистаном сохраняется, однако ряд дипломатических каналов продолжают работать, рассказал в беседе с РИА Новости министр информации Пакистана Аттаулла Тарар.
По сего словам, за последние несколько часов и в течение суток стороны задействовали множество дипломатических каналов.
"Да, очевидно, что ситуация обостряется между двумя странами, и это нельзя отрицать. Но задействовано множество дипломатических каналов", – подчеркнул он.
Министр также обратил внимание, что несмотря на недавнюю беседу госсекретаря США Марко Рубио с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, отношения между двумя государствами по-прежнему остаются напряженными.
Военнослужащие Индии и Пакистана 25 апреля произвели взаимные выстрелы на пограничной линии контроля в Джамму и Кашмире. В некоторых местах по инициативе Пакистана велась стрельба из стрелкового оружия.
После этого СМИ со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве Индии писали, что страна рассматривает возможность нанесения удара по террористам из-за теракта в индийской союзной территории Джамму и Кашмир.
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