Пакистанский министр заявил о работе дипломатических каналов между Индией и Пакистаном

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Эскалация между Индией и Пакистаном сохраняется, однако ряд дипломатических каналов продолжают работать, рассказал в беседе с РИА Новости министр информации Пакистана Аттаулла Тарар.

По сего словам, за последние несколько часов и в течение суток стороны задействовали множество дипломатических каналов.

"Да, очевидно, что ситуация обостряется между двумя странами, и это нельзя отрицать. Но задействовано множество дипломатических каналов", – подчеркнул он.

Министр также обратил внимание, что несмотря на недавнюю беседу госсекретаря США Марко Рубио с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, отношения между двумя государствами по-прежнему остаются напряженными.

Военнослужащие Индии и Пакистана 25 апреля произвели взаимные выстрелы на пограничной линии контроля в Джамму и Кашмире. В некоторых местах по инициативе Пакистана велась стрельба из стрелкового оружия.

После этого СМИ со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве Индии писали, что страна рассматривает возможность нанесения удара по террористам из-за теракта в индийской союзной территории Джамму и Кашмир.