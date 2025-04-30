Министр информации Пакистана Тарар: Индия намерена ударить по стране в течение 24–36 часов

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Индия планирует ударить по Пакистану в течение ближайших 24–36 часов. Об этом заявил пакистанский министр информации Аттаулла Тарар в своих соцсетях, передает RT.

Министр отметил, что Исламабад решительно ответит на любой акт агрессии. При этом, подчеркнул Тарар, Индия понесет полную ответственность за возможные катастрофические последствия, к которым может привести удар.

Военнослужащие Индии и Пакистана 25 апреля произвели взаимные выстрелы на пограничной линии контроля в Джамму и Кашмире. В некоторых местах по инициативе Пакистана велась стрельба из стрелкового оружия.

После этого СМИ со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве Индии писали, что страна рассматривает возможность нанесения удара по террористам из-за теракта в индийской союзной территории Джамму и Кашмир.

Также российский МИД посоветовал гражданам РФ воздержаться от посещения Пакистана. Вместе с тем ведомство призвало Пакистан и Индию к сдержанности и конструктивному диалогу для разрешения разногласий мирным путем.