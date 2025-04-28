МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от посещения Пакистана

МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от посещения Пакистана. Это связано в новым витком эскалации в пакистано-индийских отношениях.

Руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов отметил, что Пакистан не является очень популярным направлением среди российских туристов. По его словам, чаще всего путешественники выезжают туда самостоятельно.

Он также посоветовал россиянам обращаться за информацией к официальным источникам МИД РФ и местных властей в Индии и Пакистане.

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