В Госдуме предложили ограничить рекламу родологов, а также маркировать их курсы как основанные на лженаучных или непроверенных данных.

Родологами называют специалистов, которые обещают изменить жизнь человека, наладить его карьеру и избавить от семейных проклятий. Они также рассказывают, как родители могут повлиять на возникновение различных заболеваний.

За свои услуги такие специалисты берут до 130 тысяч рублей. При этом научных подтверждений тому, что говорят эти люди, нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.