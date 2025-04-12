Спецпосланник США Келлог заявил об искажении в СМИ его слов о разделе Украины

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Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог раскритиковал издание The Times за искажение его слов о "разделе Украины" после окончания конфликта.

Согласно статье британского издания, Келлог предложил разделить Украину на зоны контроля после окончания конфликта. Он сравнил данную идею с "разделом Берлина после Второй мировой войны", однако без наземных сил США.

Однако позже политик уточнил, что говорил о силах обеспечения устойчивости после прекращения огня в поддержку суверенитета Украины.

"Говоря о разделении, я имел в виду зоны ответственности союзных сил (без американских войск). Я не имел в виду раздел Украины", – написал Келлог в соцсети X.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что возвращение Украины к границам 1991 года невозможно, и это осознают в том числе и в администрации Трампа. Дипломат уточнил, что на этих территориях живут люди, которых украинский лидер Владимир Зеленский воспринимает как "существ".

Одновременно с этим в МИД РФ отметили, что Россия готова к обсуждению с Украиной конструктивных предложений, которые учитывают современные реалии, и идей, которые были бы направлены на устранение первопричин украинского кризиса и достижение "всеобъемлющего, справедливого и прочного мира".