Спецпосланник США Келлог: Украину можно разделить, как послевоенный Берлин

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Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог предложил разделить Украину на зоны контроля после окончания конфликта. Он сравнил данную идею с "разделом Берлина после Второй мировой войны", однако без наземных сил США. Об этом политик сообщил в интервью The Times.

По задумке Келлога, Украина будет разделена на несколько зон контроля, на которых будут находиться военные нескольких стран. В частности, французские и британские войска расположились бы на западе Украины в качестве "сил перестраховки". Между ними и силами РФ должны находиться буферная зона и украинские силы.

Келлог добавил, что присутствие солдат Британии и Франции к западу от Днепра не станет провоцирующим моментом для России. Он подчеркнул, что США в рамках этого плана не станут размещать какие-либо наземные силы на Украине.

Кроме того, политик предложил установить демилитаризованную зону примерно на 30 километров вдоль существующих "линий контроля на востоке". Келлог считает, что в таком случае ее будет легко контролировать на предмет нарушения перемирия.

Вместе с тем представитель США выразил сомнение, что российские власти пойдут на подобное предложение о зонах контроля.

Отдельно Келлог также прокомментировал тему выборов президента на Украине, заявив, что в Вашингтоне поддерживают их проведение.

Дональд Трамп ранее призвал Россию начать действовать в отношении урегулирования конфликта на Украине. По его словам, слишком много людей погибают в рамках этого конфликта.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о готовности российской стороны к серьезному диалогу для урегулирования конфликта на Украине. Однако он подчеркнул, что Россия не позволит никому обманывать себя или использовать переговоры для укрепления военного потенциала Киева.