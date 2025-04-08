Небензя заявил о готовности России к серьезному диалогу по Украине

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Постпред России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя указал во время заседания Совбеза ООН на готовность российской стороны к серьезному диалогу для урегулирования конфликта на Украине. Его слова передает РИА Новости.

Однако он подчеркнул, что Россия не позволит никому обманывать себя или использовать переговоры для укрепления военного потенциала Киева.

Небензя также заявил о недоговороспособности Украины из-за того, что силы киевского режима продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре России. По его данным, в период с 4 по 7 апреля было зафиксировано 32 атаки на подобные объекты.

При этом постпред РФ при ООН напомнил, что российская сторона придерживается договоренностей и с 18 марта не наносит ударов по энергетической инфраструктуре Украины

"Как это вписывается в предложенное президентом США Дональдом Трампом прекращение огня? <...> Это еще больше убеждает нас в том, что никакие договоренности с узурпировавшей власть в Киеве кликой невозможны", – отметил Небензя, выразив надежду, что это поймут американские власти.

Кремль после переговоров, которые прошли в конце марта в Эр-Рияде между представителями России и США, а также между делегациями Украины и Штатов, заявил, что стороны согласились работать над реализацией договоренностей Владимира Путина и Трампа о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины на 30 дней начиная с 18 марта.

РФ также представила список объектов, по которым запрещается наносить удары. В нем были названы нефтеперерабатывающие предприятия, а также нефте-, газопроводы и хранилища, в том числе насосные станции.

Однако позже Минобороны РФ неоднократно сообщало, что Украина продолжает атаковать энергообъекты России и стремится таким образом сорвать российско-американские договоренности по урегулированию украинского конфликта.

В связи с этим глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Россия передала США, ООН и ОБСЕ список нарушений Украиной моратория на удары по энергообъектам.

