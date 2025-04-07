МО РФ: за прошедшие сутки ВСУ 6 раз атаковали объекты российской энергетики

07 апреля, 12:45Происшествия
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) шесть раз атаковали объекты российской энергетики, сообщает Минобороны РФ.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что украинская сторона в нарушение договоренностей РФ и США о прекращении на 30 дней ударов по энергообъектам продолжает ежедневные односторонние атаки по энергетической инфраструктуре России.
Ранее в МО РФ заявили, что Киев кратно нарастил количество атак по российской энергоинфраструктуре. Там также отметили, что при этих атаках ВСУ применяли БПЛА и артиллерийские боеприпасы.
До этого глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Россия передала США, ООН и ОБСЕ список нарушений Украиной моратория на удары по энергообъектам. Это было сделано, чтобы представители сторон могли на конкретных примерах увидеть, "чего стоит слово украинской власти", уточнил Лавров.
Лавров заявил, что Россия на 100% следует мораторию на удары по энергообъектам Украины