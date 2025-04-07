МО РФ: за прошедшие сутки ВСУ 6 раз атаковали объекты российской энергетики

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) шесть раз атаковали объекты российской энергетики, сообщает Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что украинская сторона в нарушение договоренностей РФ и США о прекращении на 30 дней ударов по энергообъектам продолжает ежедневные односторонние атаки по энергетической инфраструктуре России.

Ранее в МО РФ заявили, что Киев кратно нарастил количество атак по российской энергоинфраструктуре. Там также отметили, что при этих атаках ВСУ применяли БПЛА и артиллерийские боеприпасы.

До этого глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Россия передала США, ООН и ОБСЕ список нарушений Украиной моратория на удары по энергообъектам. Это было сделано, чтобы представители сторон могли на конкретных примерах увидеть, "чего стоит слово украинской власти", уточнил Лавров.