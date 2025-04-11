Экс-полковник Стариков: визит Трампа 9 мая в РФ будет означать конец конфликта на Украине

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Визит американского президента Дональда Трампа в Москву 9 мая станет символом окончания украинского конфликта, заявил бывший полковник СБУ Олег Стариков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью офицера украинскому изданию.

"В Москву 9 мая приезжает председатель Си (Цзиньпин. – Прим. ред.), это очень важно. <…> Если туда приедет еще президент Трамп, то это будет говорить о том, что война закончилась", – подчеркнул Стариков.

По словам офицера, возможность подобного сценария довольно высокая, поскольку она подтверждается разведпризнаками и со стороны России, и со стороны Украины.

Между тем украинское руководство, скорее всего, продлит военное положение в стране до истечения 9 мая, сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на Reuters.

Ранее спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук говорил о высокой вероятности такого решения из-за продолжающегося конфликта. В январе 2025 года украинский парламент продлевал военное положение на период с 8 февраля по 9 мая.

До этого президент Сербии Александр Вучич допустил, что Трамп может приехать в Москву на парад Победы в случае достижения мира на Украине.

В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин будет рад приветствовать в Москве лидеров крупных стран, в том числе Трампа, если они решат приехать на 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

