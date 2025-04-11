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Возвращение Украины к границам 1991 года невозможно, и это осознают в том числе и в администрации президента США Дональда Трампа. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дипломат уточнил, что на этих территориях живут люди, которых украинский лидер Владимир Зеленский воспринимает как "существ".

"Он не раз об этом говорил еще до начала специальной военной операции. Ну и разве такому человеку даже гипотетически можно подумать, чтобы отдать этих людей? Да ни за что и никогда", – цитирует Лаврова РИА Новости.

Более того, по мнению главы МИД РФ, администрация Трампа также понимает, что Зеленский ненавидит русских и что ему придется принять факт территориальных потерь.

Дипломат напомнил, что президент Украины сам говорил в одном из интервью о своей неприязни ко всему русскому народу, которая им и движет.

"На вопрос, лично ли к (Владимиру. – Прим. ред.) Путину, он сказал: "Нет, ко всем русским. Я их всех ненавижу", – приводит слова Лавров ТАСС.

Вместе с тем министр указал, что российская сторона видит желание США вникнуть в первопричины конфликта на Украине, в отличие от европейских государств, включая Великобританию, которая их полностью игнорирует.

Ранее Зеленский заявлял, что Киев не признает потерю территорий после мирного урегулирования конфликта. Он назвал такое требование "красной линией", которую нельзя переходить. Кроме того, он пригрозил, что украинцы не забудут годы боевых действий.

Несмотря на это, США надеются в скором времени заключить соглашение с Россией и Украиной по урегулированию конфликта, заявлял ранее глава страны Дональд Трамп. Он считает, что Путин и Зеленский готовы к подписанию документа.