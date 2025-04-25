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25 апреля, 11:30

Политика

Российские войска освободили Богдановку в ДНР

Российские войска освободили Богдановку в ДНР

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Российские военные освободили населенный пункт Богдановка в Донецкой Народной Республике. Он расположен под Покровском, в пяти километрах от границы с Днепропетровской областью. Это уже третий населенный пункт, взятый под контроль с начала недели.

По словам экспертов, основной целью в этом районе остается Красноармейск, важный узел на пути к Славянско-Краматорской агломерации. Наступление продолжается с двух направлений – работают группировки "Юг" и "Центр".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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