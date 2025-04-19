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19 апреля, 06:30

Общество

Дешевые тату-наборы с маркетплейсов могут навредить здоровью подростков

Дешевые тату-наборы с маркетплейсов могут навредить здоровью подростков

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В сети растет популярность домашних тату-наборов – подростки заказывают машинки и краски с маркетплейсов и делают татуировки в нестерильных условиях. Часто такие наборы покупают дети – об этом свидетельствуют отзывы и фотографии с рисунками на коже рядом со школьными тетрадями.

Профессиональные тату-мастера предупреждают – без стерилизации оборудование может стать источником заражения опасными инфекциями. Используемые краски нередко не предназначены для кожи и могут вызвать некроз или ожоги. Медики напоминают: такие эксперименты чреваты тяжелыми последствиями, вплоть до пересадки кожи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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