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11 апреля, 00:15

Общество

"Мой район. Новости": 67-летний москвич тренируется на футбольном поле в Новокосино

"Мой район. Новости": 67-летний москвич тренируется на футбольном поле в Новокосино

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Житель района Новокосино Алексей Дурманов не представляет свою жизнь без футбола. Ему 67 лет, и несколько раз в неделю он выходит на поле в рамках проекта "Московское долголетие". Вместе с другими участниками он отрабатывает пасы, удары и участвует в настоящих матчах.

Тренер не дает ему поблажек из-за возраста. Сначала – разминка, затем упражнения и игра. По словам участников, футбол помогает им поддерживать здоровье, быть в тонусе и находить новых друзей. Записаться на занятия можно в центре "Московского долголетия" своего района.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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