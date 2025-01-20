Книга "Высший дар" Пауло Коэльо впервые будет выпущена на русском языке

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Новый роман "Высший дар" бразильского писателя Пауло Коэльо впервые будет выпущена на русском языке, сообщила пресс-служба издательства АСТ.

Книга "Высший дар" – это переосмысление проповеди шотландского писателя Генри Драммонда о любви, основанной на посланиях апостола Павла. Драммонд начал читать проповеди в 22 года, однако не принял сан священника и посвятил себя преподаванию естественных наук.

Пауло Коэльо адаптирует одну из его известных работ в эссе, которое, как утверждают в АСТ, будет понятно современному читателю. Сам автор подчеркивает, что любовь, вне зависимости от убеждений, обладает абсолютной значимостью, которая помогает достичь умиротворения и позволяет проявить "высший дар".

"Каждый новый роман Пауло Коэльо – мировая сенсация, и в этом году поклонники получат еще одну книгу в коллекцию от латиноамериканского мастера пера – роман "Высший дар". Эта книга – сильное и трогательное послание о могуществе любви от автора мировых бестселлеров", – отметили в АСТ.

Книга выйдет в свет 21 января 2025 года.

Ранее сын писателя Виктора Драгунского Денис заявил о продолжении книги "Денискины рассказы". Он отметил, что следующая книга будет объемной и история завершится окончанием университета.

Отмечается, что произведение выйдет уже в 2025 году.

