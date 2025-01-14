Книга "Денискины рассказы" получит продолжение

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Книга Виктора Драгунского "Денискины рассказы" получит продолжение, рассказал ТАСС его сын писатель, сценарист и журналист Денис Драгунский.

Он отметил, что новая книга окажется объемной. В ее рамках история завершится окончанием университета.

"Немного вернемся назад, к поступлению, охватим период с 18 до 23 лет. Вдобавок там будет много рассказано о жизни в Советском Союзе в конкретных бытовых подробностях", – рассказал писатель.

Он также выразил надежду на то, что книгу удастся сделать интересной. Драгунский не исключил, что произведение увидит свет уже в 2025 году.

Ранее российский кабмин учредил премии в области детской и подростковой литературы, которые будут присуждаться с 2025 года. Их размер составит 1,5 миллиона рублей. Награды предусмотрены для авторов лучших прозаических произведений и стихотворений.

