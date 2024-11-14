Мизулина попросит Генпрокуратуру проверить детские книги коммерческих издательств

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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина направит запрос в Генпрокуратуру с проверкой детских книг, выпускаемых коммерческими издательствами, пишет РИА Новости.

Решение она приняла по итогам III Национального форума "Здоровье и безопасность детей". Во время него председатель Совета по детской книге Союза писателей РФ Николай Нилов рассказал об исследовании, которое провела организация.

Так, по его словам, в некоторых книгах коммерческих издательств представлены деструктивные темы, в том числе предательство, человекоподобные животные, пропаганда отклонений от нормы, например смена пола (относится к ЛГБТ, движение признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), а также изменение сознания и социальных ролей у мальчиков и девочек.

"Конечно, на мой взгляд, та информация, которая была озвучена, – это предмет для обращения в Генеральную прокуратуру России", – сказала Мизулина.

Глава Лиги уточнила, что список в запросе будет большим и может привести к ограничению доступа детской аудитории к такого рода литературе.

Кроме того, Мизулина отметила, что часто получает обращения от граждан по подобной теме, в связи с чем считает необходимым обратиться и к самим издательствам, которые публикуют такую информацию, для того чтобы они уделили больше внимания содержанию детских произведений.

В конце августа Роскомнадзор внес книжные сайты BAbook, Freedom Letters, "Руслания", Book Amaro и Goodreads в реестр запрещенной информации. На вышеперечисленных порталах были размещены произведения, содержащие фейки о СВО, пропаганду ЛГБТ, информацию, направленную на дестабилизацию политической обстановки в РФ, а также дискредитацию действий органов государственной власти и ВС РФ.

Кроме того, авторы многих этих произведений являются иноагентами, а их публикации были без соответствующих маркировок. При этом часть основателей указанных книжных сервисов – россияне, покинувшие РФ, частью ресурсов владеют иностранные компании.