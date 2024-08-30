Роскомнадзор внес пять книжных сайтов в реестр запрещенной информации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Роскомнадзор (РКН) внес книжные сайты BAbook, Freedom Letters, "Руслания", Book Amaro и Goodreads в реестр запрещенной информации, передает пресс-служба ведомства.

На вышеперечисленных порталах были размещены произведения, содержащие фейки о СВО, пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), информацию, направленную на дестабилизацию политической обстановки в РФ, а также дискредитацию действий органов государственной власти и ВС РФ, пояснили в РКН.

Кроме того, авторы многих этих произведений являются иноагентами, а их публикации были без соответствующих маркировок.

При этом часть основателей указанных книжных сервисов – россияне, покинувшие РФ, частью ресурсов владеют иностранные компании, уточнили в ведомстве и добавили, что, если владельцы ресурсов проигнорируют предупреждения ведомства, доступ к сайтам будет ограничен на территории России.

В апреле издательство АСТ остановило продажи трех книг Владимира Сорокина, Майкла Каннингема и Джеймса Болдуина. В частности, сейчас невозможно купить книги "Наследие" Сорокина, "Дом на краю света" Каннингема и "Комнату Джованни" Болдуина и их электронные версии. По данным СМИ, общественники пожаловались на роман "Наследие", в котором заметили пропаганду ЛГБТ и насилия над детьми.