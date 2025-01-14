Книгу сказок Пушкина запретили в Белоруссии

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В Белоруссии запретили распространение книги "Сказки" Александра Пушкина для детей младшего школьного возраста. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу Госстандарта страны.

Экспертиза показала, что книги не соответствуют требованиям технического регламента по безопасности издательской (книжной и журнальной) продукции.

Так, специалисты обнаружили в издании неправильный пробел между словами. В книгах для детей дошкольного и младшего школьного возраста он должен быть равен кеглю шрифта и в этой книге составлять 6,016 миллиметра. Однако пробел в "Сказках" равнялся только 1,8 миллиметра.

Ранее издательство АСТ остановило продажи трех книг Владимира Сорокина, Майкла Каннингема и Джеймса Болдуина. В частности, сейчас невозможно купить книги "Наследие", "Дом на краю света" и "Комнату Джованни" и их электронные версии. Согласно заключению, эти произведения содержат информацию, запрещенную к распространению в соответствии с законодательством РФ.