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10 апреля, 07:50

Культура

"Культура за 100 секунд": книжная ярмарка Non/fiction стартует в Гостином дворе 10 апреля

"Культура за 100 секунд": книжная ярмарка Non/fiction стартует в Гостином дворе 10 апреля

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Книжная ярмарка Non/fiction стартует в Гостином дворе 10 апреля. Сотни издательств представят свои новинки по ценам ниже, чем в магазинах и на маркетплейсах. Гости мероприятия также смогут послушать дискуссии, посетить семинары и встречи с авторами и художниками. Например, 10 апреля в 17:00 писательница Маша Трауб расскажет о секретах создания бестселлера.

В галерее "Загорье" на Лебедянской улице стартовала выставка "СССР. Путешествие в прошлое". На ней можно узнать, как проходило детство поколений 1930–80-х годов, какие были кружки, как принимали в пионеры и во что играли советские дети.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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