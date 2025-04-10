"Культура за 100 секунд": книжная ярмарка Non/fiction стартует в Гостином дворе 10 апреля

Книжная ярмарка Non/fiction стартует в Гостином дворе 10 апреля. Сотни издательств представят свои новинки по ценам ниже, чем в магазинах и на маркетплейсах. Гости мероприятия также смогут послушать дискуссии, посетить семинары и встречи с авторами и художниками. Например, 10 апреля в 17:00 писательница Маша Трауб расскажет о секретах создания бестселлера.

В галерее "Загорье" на Лебедянской улице стартовала выставка "СССР. Путешествие в прошлое". На ней можно узнать, как проходило детство поколений 1930–80-х годов, какие были кружки, как принимали в пионеры и во что играли советские дети.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.