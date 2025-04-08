"Сити": какие постановки фестиваля "Золотая маска" стоит посетить в Москве

Команда проекта "Сити" собрала дайджест спектаклей, которые покажут на фестивале "Золотая маска". Например, тюменские актеры представят постановку "Биография из леса" в Губернском театре 14 апреля. Кроме того, мюзикл "Есенин" о жизни великого русского поэта дадут в Большом театре 17 апреля.

Вдобавок к этому, 30 апреля в Театре на Таганке состоится показ спектакля "Фотография, на которой меня нет" о жителях якутской глубинки 90-х. Подробнее – в программе "Сити".