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08 апреля, 18:30

Культура

"Сити": какие постановки фестиваля "Золотая маска" стоит посетить в Москве

"Сити": какие постановки фестиваля "Золотая маска" стоит посетить в Москве

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Команда проекта "Сити" собрала дайджест спектаклей, которые покажут на фестивале "Золотая маска". Например, тюменские актеры представят постановку "Биография из леса" в Губернском театре 14 апреля. Кроме того, мюзикл "Есенин" о жизни великого русского поэта дадут в Большом театре 17 апреля.

Вдобавок к этому, 30 апреля в Театре на Таганке состоится показ спектакля "Фотография, на которой меня нет" о жителях якутской глубинки 90-х. Подробнее – в программе "Сити".

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