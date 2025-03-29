В Москве вручили Премию Художественного театра

В Москве наградили победителей Премии Художественного театра. Торжественная церемония прошла на сцене МХТ имени Чехова. Лауреаты получили статуэтки, представляющие уменьшенные копии горельефа "Пловец" Анны Голубкиной.

Награды присуждаются молодым актерам, режиссерам, сценаристам и музыкантам. В номинации "Кино" победила актриса Даша Верещагина за роль Алисы Селезневой. В театральной категории отметили режиссера Андрея Маника, а в балете – Елену Саломянко. Специальную премию "Зачет" вручили студентке Школы-студии МХАТ Агафье Бит-Гармус.

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