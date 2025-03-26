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26 марта, 17:45

Культура

В московском метро открылась выставка с произведениями российских художников

В московском метро открылась выставка с произведениями российских художников

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В Московском метрополитене открылась новая экспозиция, организованная совместно с ярмаркой "Арт Россия". На выставке представлены репродукции полотен современных художников со всей страны.

Выставка проходит на двух площадках: в переходе между станциями "Проспект Вернадского" БКЛ и Сокольнической линии, а также на эскалаторной галерее "Воробьевы горы". Экспозиция будет работать до 7 апреля включительно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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