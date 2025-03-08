"Откройте, Давид": Олеся Железняк

Давид Виннер встретился с заслуженной артисткой России, ведущей актрисой Театра "Ленком Марка Захарова" Олесей Железняк.

Как изменился Театр после ухода Мастера, и по каким моментам актриса скучает? Почему ей сложно работать с режиссерами после школы Марка Анатольевича? Что думает Олеся Владимировна о современном кино, и каких тем, по ее мнению, не хватает на экранах и в театре?

Почему актриса изначально была против восстановления спектакля "Поминальная молитва" и что заставило изменить ее мнение? О любви к искусству, вере и диалоге с новым поколением – в новом выпуске программы "Откройте, Давид".