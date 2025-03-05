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05 марта, 08:10

Культура

"Моя Москва": Ольга Егорова. Часть 1

"Моя Москва": Ольга Егорова. Часть 1

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Ольга Егорова родилась в Лейпциге в советской семье военного и художницы. Ее путь в актерскую профессию и кино начинался в балете, потом продолжился в модельном агентстве, но главную роль сыграл случай.

В этом выпуске на прогулке по Хамовникам артистка расскажет, как фотография помогла ей сняться в фильме "Любить по-русски", вспомнит, как ждала предложения руки и сердца от Александра Абдулова, и раскроет другие секреты своей Москвы.

Подробнее – в программе "Моя Москва".

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