Актер Игорь Хрипунов рассказал о своих первых заработках

Актер Игорь Хрипунов рассказал, как зарабатывал свои первые деньги, а также признался, что в молодости увлекался азартными играми. По словам артиста, он играл в покер и даже садился за стол с реальными соперниками.

Хрипунов отметил, что со временем смог отказаться от этого увлечения. Он признался, что во многом этому помогло отсутствие крупных сумм, а также подработки на праздничных мероприятиях вместе с сокурсниками.

Большое интервью с Игорем Хрипуновым выйдет в понедельник, 3 марта, в эфире телеканала Москва 24.