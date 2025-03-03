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03 марта, 11:30

Культура

Актер Игорь Хрипунов рассказал о своих первых заработках

Актер Игорь Хрипунов рассказал о своих первых заработках

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Актер Игорь Хрипунов рассказал, как зарабатывал свои первые деньги, а также признался, что в молодости увлекался азартными играми. По словам артиста, он играл в покер и даже садился за стол с реальными соперниками.

Хрипунов отметил, что со временем смог отказаться от этого увлечения. Он признался, что во многом этому помогло отсутствие крупных сумм, а также подработки на праздничных мероприятиях вместе с сокурсниками.

Большое интервью с Игорем Хрипуновым выйдет в понедельник, 3 марта, в эфире телеканала Москва 24.

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