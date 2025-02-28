Мастер-классы и спектакли пройдут на площадках "Московской Масленицы" 1 и 2 марта

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

В выходные дни, 1 и 2 марта, на фестивальных площадках "Московской Масленицы", которая проводится в рамках "Зимы в Москве", будет организована насыщенная программа, передает портал мэра и правительства столицы.

Гости смогут попробовать блины, принять участие в мастер-классах, а также побывать на спектаклях и других мероприятиях, посвященных традициям праздника.

Например, на Манежной площади для гостей будет организован семейный праздник. Для детей на сцене покажут спектакли. 1 марта в 15:00 маленькие зрители смогут увидеть интерактивное представление "Как скоморох и ворона музыку спасали" театра "Грач и Ворона", а на 16:00 запланирован спектакль "Сказка про весну", который поставили представители творческого объединения "Создано в Москве". Завершающим выступлением дня станет представление уличного театра "Звери, птицы, скоморохи" в 17:00.

Там же гости всех возрастов смогут стать участниками разнообразных ремесленных мастер-классов. Планируется, что 1 марта в 14:00 для всех желающих пройдет занятие по изготовлению лоскутной куклы в виде Бабы-яги на помеле, а в 15:00 гостям предложат сделать Масленицу-Солновейку из соломы. Уже на 2 марта запланированы мастер-классы по созданию лоскутной наперсницы-подружки и нитяной веснянки. Они начнутся в 12:00 и 13:00 соответственно.

Кроме того, на протяжении двух дней с 10:00 до 21:00 на Манежной площади будет открыта кузница. Посетители смогут узнать об истории кузнечного дела. Кроме того, им покажут, как ковать птиц весны по древнерусской традиции.

Помимо этого, можно будет послушать выступление фолк-рок-группы "Загадки Евы". Оно запланировано 1 марта в 11:00. В тот же день в 16:00 на сцену выйдет коллектив народных исполнителей "Певчая". Уже 2 марта на Манежной площади будут выступать группы Rassomaha (11:00) и Beloboka (16:00).

Вместе с тем посетители этой фестивальной площадки смогут попробовать блины с различными начинками. Им предложат сытные вареники, пельмени и ягодный сбитень, благодаря которому удастся согреться в первые дни весны. При этом на площади Революции гостям предложат продегустировать необычный блин с кедровыми орехами и сосновым вареньем.

На Тверской площади 1 и 2 марта в 15:00 и 16:15 можно будет посмотреть иммерсивное театрализованное представление "Масленица в Замоскворечье", а в Крюкове 1 марта в 14:00 и 17:00 состоятся мастер-классы по вышивке на салфетках узоров в стиле тарусских мастериц из Калужской области. Уже 2 марта в 13:00 и 16:00 там участникам помогут раскрыть секреты вятского кружева и украсить с их помощью деревянные шкатулки.

1 марта в 12:00, 15:00, 18:00 и 2 марта в 14:00 и 17:00 на Коптевском бульваре гости получат возможность принять участие в мастер-классах по декорированию бочонка для меда методом выжигания по дереву. Вместе с тем на Митинской улице 1 марта в 13:00 и 16:00 им предложат расписать сергиевопосадскую матрешку, а 2 марта в 14:00 и 17:00 посетители фестивальной площадки смогут оформить сахарницу хохломской росписью.

Культурная программа распространяется на все площадки фестиваля. На Ключевой улице 1 марта в 16:00 гостям предложат посмотреть спектакль "Шла коза по лесу" независимого театрального проекта Panama, а на бульваре Дмитрия Донского в тот же день в 17:15 состоится выступление фолк-коллектива "Марьина песня". На следующий день, 2 марта, в 16:00 на площади Славы представители коллектива "Свои ребята" выступят с представлением "Театр Петрушки".

Блины тоже можно будет попробовать не только на Манежной площади. Например, в проезде Серебрякова гостям предложат блин "Деревенский" с картофелем и сельдью, а также "Купеческий" с семгой и мягким сыром. Кроме того, на этой площадке удастся попробовать медовый сбитень "Старорусский". Дегустация будет проводиться и в сквере у Гольяновского пруда, где посетителям подадут нижегородские блины с припеком, а в сквере у станции метро "Некрасовка" им представится возможность попробовать блины с сулугуни и шпинатом, которые также предложат дополнить горячим напитком из виноградного сока.

Ранее сообщалось, что ведущие фигуристы представят ледовые шоу "Масленица" на площади Революции. Показы масленичных спектаклей пройдут 28 февраля, 1 и 2 марта в 18:00 и 19:30. На лед выйдут призер чемпионата Европы и командных чемпионатов мира Максим Ковтун, первая российская олимпийская чемпионка Аделина Сотникова и другие спортсмены.