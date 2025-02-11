Актриса Зоя Бербер рассказала о феномене "Реальных пацанов"

Актриса Зоя Бербер поделилась, почему сериал "Реальные пацаны" стал таким популярным. По ее словам, проект полюбили за искренность, а сам образ "реального пацана" – это не про район, а про жизнь без прикрас.

Бербер призналась, что не боялась стать актрисой одной роли. По ее мнению, штампа не случилось, зато появилась народная любовь.

Большое интервью с Зоей Бербер выйдет во вторник, 11 февраля, в эфире телеканала Москва 24.

