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11 февраля, 18:00

Культура

Актриса Зоя Бербер рассказала о феномене "Реальных пацанов"

Актриса Зоя Бербер рассказала о феномене "Реальных пацанов"

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Актриса Зоя Бербер поделилась, почему сериал "Реальные пацаны" стал таким популярным. По ее словам, проект полюбили за искренность, а сам образ "реального пацана" – это не про район, а про жизнь без прикрас.

Бербер призналась, что не боялась стать актрисой одной роли. По ее мнению, штампа не случилось, зато появилась народная любовь.

Большое интервью с Зоей Бербер выйдет во вторник, 11 февраля, в эфире телеканала Москва 24.

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