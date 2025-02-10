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10 февраля, 10:00

Культура

"Культура за 100 секунд": в Москве стартовала музейная неделя

"Культура за 100 секунд": в Москве стартовала музейная неделя

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В столице началась Московская музейная неделя, в рамках которой большинство выставок можно увидеть бесплатно.

10 февраля можно посетить Старый Английский двор в "Зарядье" и познакомиться с экспозицией "Мистерия Цам". Она расскажет об истории буддизма, а также представит старинные тибетские маски и музыкальные инструменты.

В музее Тропинина проходит выставка "Язык мечтаний. Цветовой код шедевра". Экспозиция включает 50 работ, среди которых полотна Айвазовского, Кустодиева и Кандинского. Посетители узнают, как цвет в искусстве XVII–XX веков влияет на восприятие картин. Например, голубой на полотне Боровиковского символизирует торжественное начало, а сложные оттенки красного у Мадестова-Дурнова передают тревогу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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