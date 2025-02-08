Москвичам рассказали, как изменился Театр им Пушкина

Когда-то здание Пушкинского театра было особняком богатых и знаменитых, потом к нему сделали пристройку, в которой оборудовали зрительный зал. Так появился Камерный театр, однако много лет зрители его знают как Пушкинский.

Здание на Тверском бульваре, не раз переделывали, там были, в том числе кухни и спальни. Что из этого сохранилось до наших дней и где в театре находится ванная?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.