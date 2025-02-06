"Культура за 100 секунд": древнюю италийскую фреску представили в ГМИИ имени Пушкина

В ГМИИ имени Пушкина показали италийскую фреску, возраст которой составляет 2,5 тысячи лет. Это будет первая выставка при участии нового директора музея Ольги Галактионовой. Раньше фреска была частью декорации шахтовой гробницы на юге Италии.

Между тем встреча с фигуристом, олимпийским чемпионом в танцах на льду Романом Костомаровым пройдет в МХТ имени Чехова 7 февраля. Ранее в декабре 2024 года на фестивале спортивного кино в Италии он получил награду "Главный герой" за фильм "Роман Костомаров: Рожденный дважды".

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