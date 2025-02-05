"Культура за 100 секунд": акция "Калейдоскоп чудес" пройдет на ВДНХ

Акция "Калейдоскоп чудес" пройдет на катке ВДНХ 6 февраля с 17:00 до 21:00. Все, кто купил билет и установил приложение "ВДНХ", получат предсказание на 2025 год и шанс поучаствовать в беспроигрышной лотерее.

Кроме того, в Музее Москвы продолжается выставка "Монументальное искусство Москвы". На ней представлены более 300 экспонатов, в том числа мозаичные пробы для мавзолея Ленина, фрески Фаворского для Музея охраны материнства и младенчества и сохраненные мозаики с фасада бассейна ЦСКА.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.