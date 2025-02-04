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04 февраля, 15:15

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Собянин вручил премии молодым исследователям в преддверии Дня российской науки

Собянин вручил премии молодым исследователям в преддверии Дня российской науки

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В преддверии Дня российской науки Сергей Собянин наградил лауреатов премии правительства Москвы за 2024 год. Награду присуждают за выдающиеся достижения в естественных, технических и гуманитарных науках, а также за внедрение новых технологий.

Во время церемонии Собянин сообщил, что размер премии увеличат вдвое – с 2 до 4 миллионов рублей каждому лауреату. По его словам, спрос на отечественные научные разработки сейчас как никогда высок, особенно в сфере медицины, космонавтики, самолетостроения и создания новых материалов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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