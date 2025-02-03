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03 февраля, 17:45

Город

Подснежники выросли в национальном парке "Лосиный остров"

Подснежники выросли в национальном парке "Лосиный остров"

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени.

В национальном парке "Лосиный остров" заметили пробившиеся сквозь листву подснежники. Предположительно, цветы распустятся в ближайшее время.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

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