Подснежники выросли в национальном парке "Лосиный остров"

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В национальном парке "Лосиный остров" заметили пробившиеся сквозь листву подснежники. Предположительно, цветы распустятся в ближайшее время.

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